Erol Bulut’tan Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza

Erol Bulut resmen Fenerbahçe'de.

Sarı-Lacivertli kulüp dün yaptığı resmi açıklamayla yeni teknik direktörünün Erol Bulut olduğunu açıkladı. "Yuvana Hoş Geldin Erol Bulut" başlığıyla yapılan açıklamada, "Gelecek geçmişte, geçmiş gelecekte saklı. Yuvana hoş geldin Erol Bulut!" ifadeleri kullanıldı.

Bilindiği gibi Erol Bulut, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da başarılı bir performans ortaya koymuştu. Bu arada bugün bir araya gelmesi beklenen Sarı-Lacivertli yönetimin, harcama limitleriyle ilgili yaşanan son gelişmeleri masaya yatırıp Genel Kurul kararı alacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç alınması planlanan radikal kararlar için üyelerden destek isteyecek.