Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’tan 'ye 2 yıllık imza

    yeni hocasını açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüp resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımla ile 2 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu. Fenerbahçe eski yıldızı için “Yuvana Hoş Geldin” ifadesini kullandı.

    Erol Bulut’tan Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza

    resmen 'de.

    Sarı-Lacivertli kulüp dün yaptığı resmi açıklamayla yeni teknik direktörünün Erol Bulut olduğunu açıkladı. "Yuvana Hoş Geldin Erol Bulut" başlığıyla yapılan açıklamada, "Gelecek geçmişte, geçmiş gelecekte saklı. Yuvana hoş geldin Erol Bulut!" ifadeleri kullanıldı.

    Bilindiği gibi Erol Bulut, 'de Aytemiz Alanyaspor ve 'da başarılı bir performans ortaya koymuştu. Bu arada bugün bir araya gelmesi beklenen Sarı-Lacivertli yönetimin, harcama limitleriyle ilgili yaşanan son gelişmeleri masaya yatırıp Genel Kurul kararı alacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı alınması planlanan radikal kararlar için üyelerden destek isteyecek.

    Haberler Spor Erol Bulut’tan Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri