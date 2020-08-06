Aslan 2021’de ateşe düşecek

Harcama limiti en yüksek olan takım durumundaki Galatasaray yüksek maaşlı oyuncuları nedeniyle şu anda yaklaşık 7 milyon lira ekside gözüküyor. Bazı oyuncularla yollarını ayırmak zorunda olan Sarı- Kırmızılılar asıl sıkıntıyı 2021'de çekecek. Şampiyonlar Ligi bileti kaçtığı için bir sonraki sezonda limitin yarı yarıya inmesi gündemde.

Şu anda 3.9 milyon Euro artıda gözüken Beşiktaş ise yeni transferler için mutlaka kaynak yaratmak zorunda.

GALATASARAY 2020-2021

Muslera 3.6 milyon euro

Falcao 7 milyon euro

Babel 2.5 milyon euro

Jimmy Durmaz 900 bin euro

Şener 900 bin euro

Adem 500 bin euro

Feghouli 3.85 milyon euro

Emre Akbaba 1.75 milyon euro

Belhanda 3.35 milyon euro

Ahmet Çalık 900 bin euro

Marcao 800 bin euro

Luyindama 1.05 milyon euro

Taylan 250 bin euro

Diagne 2.35 milyon euro

Saracchi 1.35 milyon euro

Sekidika 250 bin euro

Linnes 1.4 milyon euro

Emre Taşdemir 180 bin euro

Ömer Bayram 400 bin euro

TOPLAM: 33.2 milyon euro

TEKNİK HEYET: 4.5 milyon euro

TOPLAM: 37.7 milyon Euro (312 milyon lira)

VERGİ DAHİL: 60.3 milyon Euro (500 milyon lira)

HARCAMA LİMİTİ: 493 milyon lira

ARADAKİ FARK: -7 milyon lira (800 bin euro)



BEŞİKTAŞ 2020-2021

Ersin 150 bin euro

Vida 3 milyon euro

Lens 2.2 milyon euro

N'Koudou 1.8 milyon euro

Oğuzhan 1.6 milyon euro

Necip 500 bin euro

Roco 1.4 milyon euro

Rıdvan 75 bin euro

Douglas 900 bin euro

Dorukhan 400 bin euro

Boyd 1.2 milyon euro

Güven 300 bin euro

Umut 300 bin euro

Mirin 600 bin euro

Larin 1.6 milyon euro

Hasic 500 bin euro

TOPLAM: 16.5 milyon euro

TEKNİK HEYET: 3.5 milyon euro (Abdullah Avcı'nın maaşı da ödeniyor)

TOPLAM: 20 milyon Euro (166 milyon lira)

VERGİ DAHİL: 32 milyon Euro (265 milyon lira)

HARCAMA LİMİTİ: 298 milyon lira

ARADAKİ FARK: 33 milyon lira (3.9 milyon euro)