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    • Spor
    • 06.08.2020 Gazete
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    Aslan 2021’de ateşe düşecek

    Harcama limiti en yüksek olan takım durumundaki yüksek maaşlı oyuncuları nedeniyle şu anda yaklaşık 7 milyon lira ekside gözüküyor. Bazı oyuncularla yollarını ayırmak zorunda olan Sarı- Kırmızılılar asıl sıkıntıyı 2021’de çekecek. bileti kaçtığı için bir sonraki sezonda limitin yarı yarıya inmesi gündemde.

    Aslan 2021’de ateşe düşecek

    Harcama limiti en yüksek olan takım durumundaki yüksek maaşlı oyuncuları nedeniyle şu anda yaklaşık 7 milyon lira ekside gözüküyor. Bazı oyuncularla yollarını ayırmak zorunda olan Sarı- Kırmızılılar asıl sıkıntıyı 2021'de çekecek. bileti kaçtığı için bir sonraki sezonda limitin yarı yarıya inmesi gündemde.

    Şu anda 3.9 milyon Euro artıda gözüken Beşiktaş ise yeni transferler için mutlaka kaynak yaratmak zorunda.

    GALATASARAY 2020-2021
    Muslera 3.6 milyon euro
    Falcao 7 milyon euro
    Babel 2.5 milyon euro
    Jimmy Durmaz 900 bin euro
    Şener 900 bin euro
    Adem 500 bin euro
    Feghouli 3.85 milyon euro
    Emre Akbaba 1.75 milyon euro
    3.35 milyon euro
    900 bin euro
    Marcao 800 bin euro
    Luyindama 1.05 milyon euro
    Taylan 250 bin euro
    Diagne 2.35 milyon euro
    Saracchi 1.35 milyon euro
    Sekidika 250 bin euro
    Linnes 1.4 milyon euro
    Emre Taşdemir 180 bin euro
    400 bin euro
    TOPLAM: 33.2 milyon euro
    TEKNİK HEYET: 4.5 milyon euro
    TOPLAM: 37.7 milyon Euro (312 milyon lira)
    VERGİ DAHİL: 60.3 milyon Euro (500 milyon lira)
    HARCAMA LİMİTİ: 493 milyon lira
    ARADAKİ FARK: -7 milyon lira (800 bin euro)

    BEŞİKTAŞ 2020-2021
    Ersin 150 bin euro
    Vida 3 milyon euro
    Lens 2.2 milyon euro
    N'Koudou 1.8 milyon euro
    Oğuzhan 1.6 milyon euro
    Necip 500 bin euro
    Roco 1.4 milyon euro
    Rıdvan 75 bin euro
    Douglas 900 bin euro
    Dorukhan 400 bin euro
    Boyd 1.2 milyon euro
    Güven 300 bin euro
    Umut 300 bin euro
    Mirin 600 bin euro
    Larin 1.6 milyon euro
    Hasic 500 bin euro
    TOPLAM: 16.5 milyon euro
    TEKNİK HEYET: 3.5 milyon euro ('nın maaşı da ödeniyor)
    TOPLAM: 20 milyon Euro (166 milyon lira)
    VERGİ DAHİL: 32 milyon Euro (265 milyon lira)
    HARCAMA LİMİTİ: 298 milyon lira
    ARADAKİ FARK: 33 milyon lira (3.9 milyon euro)

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