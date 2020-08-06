Aslan 2021’de ateşe düşecek

Harcama limiti en yüksek olan takım durumundaki Galatasaray yüksek maaşlı oyuncuları nedeniyle şu anda yaklaşık 7 milyon lira ekside gözüküyor. Bazı oyuncularla yollarını ayırmak zorunda olan Sarı- Kırmızılılar asıl sıkıntıyı 2021'de çekecek. Şampiyonlar Ligi bileti kaçtığı için bir sonraki sezonda limitin yarı yarıya inmesi gündemde.
Şu anda 3.9 milyon Euro artıda gözüken Beşiktaş ise yeni transferler için mutlaka kaynak yaratmak zorunda.
GALATASARAY 2020-2021
Muslera 3.6 milyon euro
Falcao 7 milyon euro
Babel 2.5 milyon euro
Jimmy Durmaz 900 bin euro
Şener 900 bin euro
Adem 500 bin euro
Feghouli 3.85 milyon euro
Emre Akbaba 1.75 milyon euro
Belhanda 3.35 milyon euro
Ahmet Çalık 900 bin euro
Marcao 800 bin euro
Luyindama 1.05 milyon euro
Taylan 250 bin euro
Diagne 2.35 milyon euro
Saracchi 1.35 milyon euro
Sekidika 250 bin euro
Linnes 1.4 milyon euro
Emre Taşdemir 180 bin euro
Ömer Bayram 400 bin euro
TOPLAM: 33.2 milyon euro
TEKNİK HEYET: 4.5 milyon euro
TOPLAM: 37.7 milyon Euro (312 milyon lira)
VERGİ DAHİL: 60.3 milyon Euro (500 milyon lira)
HARCAMA LİMİTİ: 493 milyon lira
ARADAKİ FARK: -7 milyon lira (800 bin euro)
BEŞİKTAŞ 2020-2021
Ersin 150 bin euro
Vida 3 milyon euro
Lens 2.2 milyon euro
N'Koudou 1.8 milyon euro
Oğuzhan 1.6 milyon euro
Necip 500 bin euro
Roco 1.4 milyon euro
Rıdvan 75 bin euro
Douglas 900 bin euro
Dorukhan 400 bin euro
Boyd 1.2 milyon euro
Güven 300 bin euro
Umut 300 bin euro
Mirin 600 bin euro
Larin 1.6 milyon euro
Hasic 500 bin euro
TOPLAM: 16.5 milyon euro
TEKNİK HEYET: 3.5 milyon euro (Abdullah Avcı'nın maaşı da ödeniyor)
TOPLAM: 20 milyon Euro (166 milyon lira)
VERGİ DAHİL: 32 milyon Euro (265 milyon lira)
HARCAMA LİMİTİ: 298 milyon lira
ARADAKİ FARK: 33 milyon lira (3.9 milyon euro)