TFF'nin açıkladığı harcama limitlerine büyük tepki gösteren Fenerbahçe'de tablo tahmin edilenden çok daha kötü. Sarı-Lacivertliler'in sözleşmesi devam eden futbolculara yeni sezonda ödeyeceği maaş 31.9 milyon euro seviyesinde. Bu rakama takımdan ayrılan Kruse de dahil.





TOPLAM MALİYET 2.5 MİLYON

Alman yıldızla ilgili konu FIFA'ya taşındığı için maaş ödemesi devam edecek. Yeni teknik direktör Erol Bulut ve yardımcılarının da toplam maliyetinin 2.5 milyon euro olması bekleniyor.

55 MİLYON EURO'YU BULUYOR

Yüzde 60'lık vergi de dahil edildiğinde Sarı-Lacivertli takımın yönetime yeni sezondaki yükü 55 milyon Euro (462 milyon lira) olacak. Harcama limiti ise sadece 177 milyon lira.

DARBOĞAZDAN NASIL ÇIKACAK!

Yönetim aradaki 34 milyon euro'luk farkı futbolcu satışı ile kapatsa bile yeni transfer yapabilmek için ek kaynak gerekecek. Bu kıskaçtan nasıl çıkılacağı büyük merakla bekleniyor.

OTORiTELER NE DiYOR?

İlker YAĞCIOĞLU: Açıklama yapmalılar

Harcama limitleri açıklandı, bir anda ortalık karıştı. Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan çok ciddi tepkiler geldi. Yapılması gereken çok basit. Futbol Federasyonu detaylı bir açıklama yapıp bu rakamlara nasıl ulaştıklarını açıklamak zorunda. Haksızlık yapıldı mı yoksa bir plan dahilinde mi bu rakamlar ortaya çıksın ve herkes gerçekleri bilsin. Açıklama yapılırsa tartışma da böylece son bulur.

Evren TURHAN: Fener'in işi çok zor

Harcama limitleri açıklandıktan sonra tepki gösteren kulüpler oldu. En çok limit Galatasaray'da. Gelirini iyi kullandı. Bu rakamlar tabii transfer ve gelecek sezonki durumlarını etkileyecek. Bu limitlerde değişiklik olmazsa Fenerbahçe'nin işi zor. Ama buna göre transfer yapacaklar. Bir orta yolun bulunacağını düşünüyorum. Kulüplerimiz de ekonomik olarak zor durumda. İyi yönetilmeliler.

Tuğrul AKŞAR: Hareket edemezler!

Fenerbahçe mevcut limitler dahilinde harcama yapamaz. Diğer takımlardan farkı kredi ve ana para yüksek olduğu için pek fazla bir şey yapamaz. Limitler dahilinde hareket edemezler. Oyuncu satımı ile olmuyor sadece. Oyuncu alımı satımı arasındaki fark pozitifse bu yansır. Haliyle sezonun ikinci yarısını bekleyecekler. 177 milyon lira sınırları var. Bu nedenle işleri bir hayli zor olacak.