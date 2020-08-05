Sivasspor geçtiğimiz sezon Polonya 1. Lig ekiplerinden Piast Gliwice'de forma giyen Jorge Felix'i transfer etti. Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da hazır bulunduğu törende 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Jorge Felix, forvet arkası olarak görev yaparken performansıyla göz doldurdu.

LİMİTLER DEĞİŞMEZSE LİGDEN ÇEKİLEBİLİRİZ

Kasımpaşa Kulübü, TFF tarafından önümüzdeki sezon için harcama limitlerinin 69 milyon TL olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün hiçbir kuruma ve şahısa borcu yoktur. Mevcut sistemin değişmemesi durumunda ligden çekilmemiz gündeme gelecektir" denildi.

GULİYEV AVUSTURYA'DA 100 METREDE 1. OLDU

2020 sezonundaki ilk yarışına Avusturya'da çıkan dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 100 metrede birinci oldu. Yapılan açıklamaya göre, 100 metrede yarışan Guliyev, seçmeyi 10.46, finali ise 10.31'lik dereceyle birinci sırada tamamladı. Guliyev 200 metre kategorisine ise katılmadı.