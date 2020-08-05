Devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in tüm ısrarlarına rağmen alınmayan Galatasaray eski kaptanınun boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu iddia ediliyordu. Nitekim öyle de oldu. Trt Spor'un haberine göre; Milli futbolcu, boş mukaveleye imza attı.