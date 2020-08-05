BAŞKAN CENGİZ'İ ZİYARET

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve uzun süredir adı eski takımı Galatasaray ile anılan Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu'nda yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile bir araya geldi. Yıldız futbolcu daha sonrasında yöneticiler ile birlikte başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyarete gitti.



Süper Lig'in 2020-2021 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen sarı kırmızılı kulüpte, Arda Turan hareketliliği yaşanıyor. Devre arasında adı sarı kırmızılı takımla anılan ve teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediğini dile getirdiği 33 yaşındaki futbolcu, başkan Cengiz ve yönetim kurulunun reddetmesiyle formayı giyememişti.