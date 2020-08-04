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    • Spor
    • 04.08.2020 Gazete
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    Beşiktaş'ta bitti bitiyor

    Beşiktaş ’yı bitirmeye artık çok yakın. ’ın 2017-2018 sezonunda görev aldığı ’da performansından çok memnun kaldığı tecrübeli kaleci için onay verdiği öğrenildi. Serkan Kırıntılı ile yapılan görüşmede kendisiyle 700 bin Euro maaşla iki yıllığına anlaşıldığı belirlendi.

    Beşiktaş'ta Serkan Kırıntılı bitti bitiyor

    Beşiktaş 'yı bitirmeye artık çok yakın. 'ın 2017-2018 sezonunda görev aldığı 'da performansından çok memnun kaldığı tecrübeli kaleci için onay verdiği öğrenildi.

    Serkan Kırıntılı ile yapılan görüşmede kendisiyle 700 bin Euro maaşla iki yıllığına anlaşıldığı belirlendi.

    Sergen Yalçın'ın bu transfere rağmen Ersin Destanoğlu'nu birinci kaleci olarak düşündüğü gelen bilgiler arasında.

    Utku Yuvakuran'ın da takımda kalmasının kararlaştırıldığı öne sürüldü.

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