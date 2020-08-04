Beşiktaş'ta Serkan Kırıntılı bitti bitiyor

Beşiktaş Serkan Kırıntılı'yı bitirmeye artık çok yakın. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın 2017-2018 sezonunda görev aldığı Konyaspor'da performansından çok memnun kaldığı tecrübeli kaleci için onay verdiği öğrenildi.

Serkan Kırıntılı ile yapılan görüşmede kendisiyle 700 bin Euro maaşla iki yıllığına anlaşıldığı belirlendi.

Sergen Yalçın'ın bu transfere rağmen Ersin Destanoğlu'nu birinci kaleci olarak düşündüğü gelen bilgiler arasında.

Utku Yuvakuran'ın da takımda kalmasının kararlaştırıldığı öne sürüldü.