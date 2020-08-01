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    • 01.08.2020 21:13
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    Son dakika: Maicon'un 'a olduğunu açıkladı!

    Son dakika haberİ... profesyonel futbolcu 'nin, Al-Nassr Saudi Kulübü'ne i için anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu.

    Galatasaray transferi duyurdu!

    Kulübü, Maicon'un 'a 1.43 milyon Euro'ya satıldığını açıkladı.

    Galatasaray Sportif A.Ş. profesyonel futbolcu 'nin, i için Al Nassr Saudi Club ile net 1.430.000 Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

    YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:
    Profesyonel kariyerine Brezilya'nın Cruzeiro takımında başlayan Maicon, Cabofriense ve Nacional takımlarında gösterdiği performansın ardından kariyerinin önemli yıllarını yaşayacağı Porto'ya transfer oldu. Burada 1 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu, 3 Portekiz Ligi Şampiyonluğu, 2 Portekiz Kupası ve 3 Portekiz Süper Kupası kazanan takımın önemli parçası olan Brezilyalı savunmacı, 2017 yılı Temmuz ayında Brezilya'nın Sao Paolo Kulübü'nden takımımıza transfer edildi.

    1,5 sezon Galatasarayımızın formasını giyen Sambacı,2017-2018 sezonunda şampiyonluğu yaşadığımız kadronun önemli bir parçası oldu. Maicon Pereira Roque, Galatasaray forması ile çıktığı 57 maçta 6 gol kaydetti.

    2018-2019 sezonu ara transfer döneminde Al-Nassr Saudi'ye kiralanan ve kariyerine bu kulüpte devam edecek olan Maicon Pereira Roque'ye Galatasarayımıza verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.

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