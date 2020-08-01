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    • Spor
    • 01.08.2020 Gazete
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    ’la Lerma pazarlığı

    Kiralık sözleşmesi sona eren ’nın yerine ön libero arayan ’da listenin ilk sırasında yer alıyor. ’nin Fulham’dan inde olduğu gibi ’un ’den düşmesini fırsata çevirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar pazarlıklarını sürdürüyor. Galatasaray, FFP anlaşmasıyla ilgili sıkıntı yaşamamak için Kolombiyalı ön liberoyu bedelsiz olarak kiralamak istiyor.

    Bournemouth’la Lerma pazarlığı

    Kiralık sözleşmesi sona eren 'nın yerine ön libero arayan 'da listenin ilk sırasında yer alıyor.

    'nin Fulham'dan inde olduğu gibi 'un 'den düşmesini fırsata çevirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar pazarlıklarını sürdürüyor.

    Galatasaray, FFP anlaşmasıyla ilgili sıkıntı yaşamamak için Kolombiyalı ön liberoyu bedelsiz olarak kiralamak istiyor.

    FALCAO DA ONUN İÇİN DEVREYE GİRDİ
    Alınan bilgilere göre Jefferson Lerma'nın transferi için Kolombiya 'ndan arkadaşı olan Falcao da devreye girdi. Lerma'nın Galatasaray'a gelmeye çok sıcak baktığı ifade ediliyor.

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