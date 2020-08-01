Bournemouth’la Lerma pazarlığı

Kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın yerine ön libero arayan Galatasaray'da listenin ilk sırasında Jefferson Lerma yer alıyor.

Jean Michael Seri'nin Fulham'dan transferinde olduğu gibi Bournemouth'un Premier Lig'den düşmesini fırsata çevirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar pazarlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray, FFP anlaşmasıyla ilgili sıkıntı yaşamamak için Kolombiyalı ön liberoyu bedelsiz olarak kiralamak istiyor.

FALCAO DA ONUN İÇİN DEVREYE GİRDİ

Alınan bilgilere göre Jefferson Lerma'nın transferi için Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Falcao da devreye girdi. Lerma'nın Galatasaray'a gelmeye çok sıcak baktığı ifade ediliyor.