Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda ülkemizi temsil edecek Kara Kartal'da hedef gruplara kalmak. 10 Ağustos'ta topbaşı yapması planlanan siyah-beyazlılarda hedef; bu tarihe kadar transferi bitirip 25 Ağustos'taki öne eleme maçına tam kadro çıkmak. Mohammed Elneny ile vedalaşma hazırlığında olan Beşiktaş yönetimi, Kayserisporlu Bernard Mensah ve menajeriyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelmişti.