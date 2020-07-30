ERTEN ERSU KİMDİR?

1994 yılında dünyaya gelen Erten Ersu, Fenerbahçe'de kaleci pozisyonunda görev yapıyor. Futbola 2005 yılında başlayan Erten Ersu Fenerbahçe altyapısında yetişti. Henüz Fenerbahçe forması ile ligde performans sergileyemeyen Erten Ersu 2 kupa maçında forma şansı buldu.

Futbola 2005 yılında başlayan Erten Ersu, Fenerbahçe altyapısında yetişti. 2011'den beri as takımla birlikte çalışan kaleci, Fenerbahçe as takım kariyeri boyunca ligde görev yapamadı ancak 2 kupa maçında forma şansı buldu. İlk profesyonel maçına 03 Şubat 2015 tarihinde Türkiye Kupası'nda Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan Bayburt İl Özel İdare Spor maçında 83. dakikada Mert Günok'un yerine kaleyi devralarak çıktı. 2015-16 sezonunda yine Türkiye Kupası grup maçında Antalyaspor a karşı 90 dakika boyunca sahada kalmıştır.