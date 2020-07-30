Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez kanat transferinde karşı karşıya! Resmen başladı... | Transfer haberleri

Özellikle Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncu ile iletişimi hiç koparmadı. Emre, genç yıldıza "Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe'nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız" dedi.