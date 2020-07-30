Haberler Galeri Spor Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez kanat transferinde karşı karşıya! Resmen başladı... | Transfer haberleri

Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez kanat transferinde karşı karşıya! Resmen başladı... | Transfer haberleri

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray yeniden karşı karşıya... Galatasaray ile anlaşan Mert Hakan Yandaş'ı ikna edip renklerine bağlayan ve rakibine unutulmaz bir transfer çalımı atan Fenerbahçe, bu kez daha önce sarı kırmızılılara yazılan Nijeryalı'ya göz dikti. İşte transfer haberinin detayları...

30.07.2020 10:40 - Son Güncelleme: 30.07.2020 10:40
Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez kanat transferinde karşı karşıya! Resmen başladı... | Transfer haberleri

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe ve son bölümde ligden kopan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez kanat transferinde karşı karşıya! Resmen başladı... | Transfer haberleri

EMRE BELÖZOĞLU DURMUYOR
Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle 2020-2021 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sezon sonunda aktif futbol yaşantısına nokta koyarak sportif direktör olarak kulüp bünyesinde görev alacak olan Emre Belözoğlu, çalışmalarına şimdiden başladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez kanat transferinde karşı karşıya! Resmen başladı... | Transfer haberleri

ONYEKURU GİDİNCE
Galatasaray'da ise Fatih Terim ve kurmayları Onyekuru'nun takımdan ayrılmasıyla bu bölgedeki açığı doldurmak için tüm mesaisini harcıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez kanat transferinde karşı karşıya! Resmen başladı... | Transfer haberleri

Fenerbahçe, Galatasaray ile imza aşamasına gelen Mert Hakan Yandaş'ı transfer ederek ezeli rakibine yılın ilk çalımını atmıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez kanat transferinde karşı karşıya! Resmen başladı... | Transfer haberleri

Özellikle Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncu ile iletişimi hiç koparmadı. Emre, genç yıldıza "Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe'nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız" dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Türkiye Kupası Trabzonspor'un! İşte nefes kesen finalden kareler...
Türkiye Kupası Trabzonspor'un! İşte nefes kesen finalden kareler...