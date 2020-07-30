Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez kanat transferinde karşı karşıya! Resmen başladı... | Transfer haberleri
Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray yeniden karşı karşıya... Galatasaray ile anlaşan Mert Hakan Yandaş'ı ikna edip renklerine bağlayan ve rakibine unutulmaz bir transfer çalımı atan Fenerbahçe, bu kez daha önce sarı kırmızılılara yazılan Nijeryalı'ya göz dikti. İşte transfer haberinin detayları...
30.07.2020 10:40
- Son Güncelleme: 30.07.2020 10:40
EMRE BELÖZOĞLU DURMUYOR
Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle 2020-2021 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sezon sonunda aktif futbol yaşantısına nokta koyarak sportif direktör olarak kulüp bünyesinde görev alacak olan Emre Belözoğlu, çalışmalarına şimdiden başladı.
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