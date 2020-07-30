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    • 30.07.2020 11:54
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    'a yeni forvet komşudan! İngiliz basını duyurdu

    Son dakika transfer i | Önümüzdeki yıl Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Burak Yılmaz ve Boateng'in yerine aradığı forveti Yunanistan'da buldu.

    Beşiktaş'a yeni forvet komşudan! İngiliz basını duyurdu

    Beşiktaş'ın yeni forveti Chuba Akpom mu olacak? Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng'a veden eden ve yeni forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme son olarak PAOK'un Nijerya asıllı İngiliz forveti Chuba Akpom girdi.

    İngiliz Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcu için PAOK ile el sıkıştı. Siyah beyazlı kulübün Akpom için PAOK'a 2 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

    Arsenal altyapısında futbola başlayan Akpom, geçen sezon PAOK'ta 24 maça çıkarken 10 gol ve 3 asist üretmişti.
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