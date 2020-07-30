Beşiktaş'a yeni forvet komşudan! İngiliz basını duyurdu

Beşiktaş'ın yeni forveti Chuba Akpom mu olacak? Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng'a veden eden ve yeni forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme son olarak PAOK'un Nijerya asıllı İngiliz forveti Chuba Akpom girdi.