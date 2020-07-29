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    • 29.07.2020 22:50
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    finalinde 'a Ekuban şoku! Oyuna devam edemedi...

    finalinde ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ilk yarısında bordo-mavili ekibin yıldızı Ekuban sakatlandı. Deneyimli futbolcu oyundan alınırken, saha kenarında buz tedavisi yapıldı.

    Trabzonspor'a Ekuban şoku!

    finalinde ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ilk yarısında bordo-mavili ekibin yıldızı Ekuban sakatlandı. Deneyimli futbolcu oyundan alınırken, saha kenarında buz tedavisi yapıldı.

    Ziraat Türkiye Kupası finalinde ilk 45 dakikayı bordo-mavili takım 1-0 önde kapattı. ekibinin golünü Abdülkadir attı.

    OYUNA DEVAM EDEMEDİ
    Trabzonspor ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyarken, yıldız oyuncusu Ekuban'ı kaybetti. İlk yarının son dakikalarında sakatlanan Ekuban, oyuna devam edemedi.

    Deneyimli futbolcu maça devam edemedi ve kenara alındı. Oyuncuya saha kenarında buz tedavisi yapıldı.

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