TRABZONSPOR'UN 15. FİNALİ

Karadeniz ekibi ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başardı. Bugüne kadar 14 kez final oynayan bordo-mavili takım söz konusu maçlardan 8'ini kazanıp kupa mutluluğu yaşadı. Aytemiz Alanyaspor ile ilk kez bir kupa finalinde karşılaşacak Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupa şampiyonluğu yaşadı.