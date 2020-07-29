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    • 29.07.2020 21:20
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    Aytemiz Alanyaspor maçı canlı izle! TS Alanya (Türkiye Kupası finali)

    Aytemiz Alanyaspor maçı canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor bu akşam kupayı kazanmak için mücadele ediyor. Aytemiz Alanyaspor ile ilk kez bir kupa finalinde karşılaşacak Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupa şampiyonluğu yaşadı. İşte TS Alanya seçeneği

    Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçı canlı izle

    Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor bu akşam saat 21.30'da İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler ise TS Alanya ATV canlı yayın izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. ATV canlı yayın izle seçeneğini aşağıda bulabilir, karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

    ATV CANLI YAYIN

    TRABZONSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, A. Parmak, A. Ömür, Campi, Sosa, Novak, Ekuban, Guilherme, Sörloth.

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Fernandes, Bakasetas, Cisse

    SORLOTH, ALANYASPOR KALESİNİ SARSMAK İSTİYOR

    Trabzonspor ile Alanyaspor arasında bu sezon oynanan maçlarda bordo-mavililerin golcüsü Alexander Sörloth gol atma başarası gösteremedi. Norveçli oyuncu Süper Lig'de gol atamadığı 4 takımdan biri olan Alanyaspor'un kalesini bu kez Ziraat Türkiye Kupası'ndan oynanacak olan final maçında sarsmak için mücadele edecek.

    CISSE TRABZONSPOR'A 3 GOL ATTI

    Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ise Trabzonspor'a karşı forma giydiği 4 maçta 3 gol atma başarası gösterdi. İki takım arasında bu sezon Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Alanya'da oynanan maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

    TRABZONSPOR'UN 15. FİNALİ

    Karadeniz ekibi ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başardı. Bugüne kadar 14 kez final oynayan bordo-mavili takım söz konusu maçlardan 8'ini kazanıp kupa mutluluğu yaşadı. Aytemiz Alanyaspor ile ilk kez bir kupa finalinde karşılaşacak Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupa şampiyonluğu yaşadı.

    FİNAL'DE 8 KUPA KAZANDI

    İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine getirmişti.

    FİNAL'DE 6 KUPA KAYBETTİ

    1974-1975 ve 1989-1990 sezonunda Beşiktaş, 1975-1976 ve 1984-1985 sezonunda Galatasaray, 1996-1997 sezonunda Kocaelispor ve 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe karşısında finalde kaybetmişti.
    Haberler Spor Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor maçı canlı izle! TS Alanya ATV canlı yayın izle (Türkiye Kupası finali)
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