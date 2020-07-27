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    • Spor
    • 27.07.2020 Gazete
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    ’nin gözü Hollandalı yıldızda! harekatı

    Sol ve sağ kanada birer takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivelrilter, ekibi Bournemounth’ta forma giyen ’yı listesine aldı. Yönetim sezon başı 18 milyon Euro ödenen genç oyuncuyu 1 yıllığına kiralamayı hedefliyor.

    Danjuma harekatı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kanatlara hızlı oyuncu alacağız" demişti.

    Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Arnaut Danjuma'yı gündemine aldı. Premier Lig ekibi Bournemounth'ta forma giyen Hollandalı yıldız için girişimlere başladı. Alınan bilgilere göre yönetim, 22 yaşındaki Danjuma'yı 1 yıllığına kiralamak istiyor.

    Sezon başında Club Brugge'den Bournemounth'a 18 milyon Euro karşılığında transfer olan genç yıldız Premier Lig'de oynadığı 14 maçta takımına gol veya asist katkısı veremedi.

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