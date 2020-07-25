Trabzonspor'da Gökhan Akkan hamlesi

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın ismi Avrupa devleriyle anılıyor.

Genç kalecinin takımdan ayrılma ihtimalinin her geçen gün artması üzerine bu mevkideki rekabeti artırmak isteyen Bordo-Mavililer alternatif arayışına girdi. Daha önce Altınordu kulübünden Muhammet Taha Tepe'yi transfer eden ve kendi kadrosunda da Erce Kardeşler ve Arda Akbulut gibi kalecileri bulunduran Trabzonspor, Çaykur Rizespor forması altında bir dönem milli takıma kadar yükselen 25 yaşındaki Gökhan Akkan için Yeşil-Mavili kulübün kapısını çalacak.