Trabzonspor'da Eddie Newton’un kader maçları

Tabzon'da Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna getirilen Eddie Newton'un takımdaki geleceği Kayserispor ve Alanyaspor ile oynanacak olan kupa maçlarına bağlı.

Söz konusu iki maçta takımın iyi bir performans ortaya koyması ve kupayı kazanması durumunda yönetim kurulu içerisindeki önemli bir kesim Newton ile yola devam edilmesini istiyor.

Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Maurizio Sarri, Roberto di Matteo, Guus Hiddink ve Andre Villas Boas'ın yardımcılıklarını yapan Newton'ın pro lisansı da bulunuyor.