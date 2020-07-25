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    • Spor
    • 25.07.2020 Gazete
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    'da ’un kader maçları

    Tabzon'da ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna getirilen ’un takımdaki geleceği ve ile oynanacak olan kupa maçlarına bağlı. Söz konusu iki maçta takımın iyi bir performans ortaya koyması ve kupayı kazanması durumunda yönetim kurulu içerisindeki önemli bir kesim Newton ile yola devam edilmesini istiyor.

    Trabzonspor'da Eddie Newton’un kader maçları

    Tabzon'da ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna getirilen 'un takımdaki geleceği ve ile oynanacak olan kupa maçlarına bağlı.

    Söz konusu iki maçta takımın iyi bir performans ortaya koyması ve kupayı kazanması durumunda yönetim kurulu içerisindeki önemli bir kesim Newton ile yola devam edilmesini istiyor.

    , , Maurizio Sarri, Roberto di Matteo, ve Andre 'ın yardımcılıklarını yapan Newton'ın pro lisansı da bulunuyor.

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