Süper Lig'de final gecesi

Süper Lig'de Başakşehir'in geçen hafta şampiyonluğu garantilemesine rağmen heyecan devam ediyor. Bugün 21.00'de oynanacak 7 maçın ardından ilk 3 sıra ve düşme hattındaki düğüm de çözülecek. Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran ve 2. sıradaki yerini korumak isteyen Trabzonspor, Kayseri deplasmanına çıkacak. 3. sıradaki Sivas da Göztepe'ye konuk olacak. Beşiktaş ise Gençlerbirliği önünde kazanıp, Sivas'ın puan kaybını bekleyecek.

Düşme hattında ise Kayserispor ve Yeni Malatya son haftaya az bir şansla giriyor. İki takım maçlarını kazanırsa, Denizlispor ve Rizespor'un kaybetmesi halinde umutlanacak.