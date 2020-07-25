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    • Spor
    • 25.07.2020 Gazete
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    'de final gecesi

    ’de ’in geçen hafta şampiyonluğu garantilemesine rağmen heyecan devam ediyor. Bugün 21.00’de oynanacak 7 maçın ardından ilk 3 sıra ve düşme hattındaki düğüm de çözülecek. Şampiyonluğu Başakşehir’e kaptıran ve 2. sıradaki yerini korumak isteyen , deplasmanına çıkacak. 3. sıradaki da ’ye konuk olacak. ise önünde kazanıp, Sivas’ın puan kaybını bekleyecek.

    Süper Lig'de final gecesi

    'de 'in geçen hafta şampiyonluğu garantilemesine rağmen heyecan devam ediyor. Bugün 21.00'de oynanacak 7 maçın ardından ilk 3 sıra ve düşme hattındaki düğüm de çözülecek. Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran ve 2. sıradaki yerini korumak isteyen , deplasmanına çıkacak. 3. sıradaki da 'ye konuk olacak. ise önünde kazanıp, Sivas'ın puan kaybını bekleyecek.

    Düşme hattında ise Kayserispor ve Yeni Malatya son haftaya az bir şansla giriyor. İki takım maçlarını kazanırsa, Denizlispor ve Rizespor'un kaybetmesi halinde umutlanacak.

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