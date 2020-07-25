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    • Spor
    • 25.07.2020 Gazete
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    son dakikada gelen golle yıkıldı! Bir Cimbom klasiği

    Sezonun son maçında 19. dakikada 'nin golü ile geriye düşen Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıda kendine geldi. Saracchi ve (pen) tabelayı 2-1'e getirdi. Fakat 90+2. dakikada Blanco'nun golüley iki puan gitti. bugün 'yı yenerse , biletini alamayacak.

    Bir Cimbom klasiği

    Cimbom belki de bir daha hatırlamak istemeyeceği 2019-20 sezonunu 2-2'lik Antalyaspor beraberliği ile bitirdi. Puanını 56'ya çıkaran Sarı-Kırmızılılar, şansını ateşe attı. Eğer bugün Alanya deplasmanda Konya'yı yenerse Cimbom sezonu 6. tamamlayıp Avrupa trenini kaçıracak.

    FREDY GELİŞİNE GÜZEL VURDU
    19. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında Fredy gelişine çok şık vurdu: 1-0. 42. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazdan şutunu, kaleci Okan Kocuk kurtardı.

    CİMBOM BİR ANDA 2-1 YAPTI
    58. dakikada Galatasaray golü buldu. Adem'ın şık pasında Sarachhi dar açıdan çok güzel vurdu: 1-1. 64. dakikada Sarı-Kırmızılılar penaltı kazandı. Younes Belhanda skoru 2-1 yaptı.

    BLANCO TOPUKLA GOLÜ ATTI
    86. dakikada Feghouli sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Ferhat aynı güzellikte kurtardı. 90+2. dakikada Gustavo Blanco sahneye çıktı. Attığı şık topuk golüyle ve karşılaşma 2-2 bitti.

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