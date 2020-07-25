Cimbom belki de bir daha hatırlamak istemeyeceği 2019-20 sezonunu 2-2'lik Antalyaspor beraberliği ile bitirdi. Puanını 56'ya çıkaran Sarı-Kırmızılılar, Avrupa şansını ateşe attı. Eğer bugün Alanya deplasmanda Konya'yı yenerse Cimbom sezonu 6. tamamlayıp Avrupa trenini kaçıracak.

FREDY GELİŞİNE GÜZEL VURDU

19. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında Fredy gelişine çok şık vurdu: 1-0. 42. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazdan şutunu, kaleci Okan Kocuk kurtardı.

CİMBOM BİR ANDA 2-1 YAPTI

58. dakikada Galatasaray golü buldu. Adem'ın şık pasında Sarachhi dar açıdan çok güzel vurdu: 1-1. 64. dakikada Sarı-Kırmızılılar penaltı kazandı. Younes Belhanda skoru 2-1 yaptı.

BLANCO TOPUKLA GOLÜ ATTI

86. dakikada Feghouli sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Ferhat aynı güzellikte kurtardı. 90+2. dakikada Gustavo Blanco sahneye çıktı. Attığı şık topuk golüyle ve karşılaşma 2-2 bitti.