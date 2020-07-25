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    • Spor
    • 25.07.2020 Gazete
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    'de yeni hoca yeni sağ bek

    Her konuda anlaştığı ’u Alanyaspor-Trabzonspor kupa finalinden sonra açıklayacak olan F.Bahçe yönetimi, dün ’la ipleri koparan ’le el sıkıştı.

    Yeni hoca Erol Bulut yeni sağ bek Gökhan Gönül

    yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor.

    'la yolların ayrılmasının ardından uzun süredir teknik direktör arayan Sarı-Lacivertliler, konusunda mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe yönetiminin, Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor kupa finalinin ardından resmen açıklayacağı Bulut hemen yeni görevine başlayacak.

    Kanarya transferde de önemli bir adım attı. Dün yönetimiyle yaptığı son görüşmeden sonuç alamayan 4 yıllık ayrılığın ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. 35 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atacağı öğrenildi. Gökhan Gönül'e 1 milyon Euro garanti ücret verilecek.

    Haberler Spor Fenerbahçe'de yeni hoca Erol Bulut yeni sağ bek Gökhan Gönül
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