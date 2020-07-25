Fenerbahçe yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından uzun süredir teknik direktör arayan Sarı-Lacivertliler, Erol Bulut konusunda mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe yönetiminin, Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor kupa finalinin ardından resmen açıklayacağı Bulut hemen yeni görevine başlayacak.

Kanarya transferde de önemli bir adım attı. Dün Beşiktaş yönetimiyle yaptığı son görüşmeden sonuç alamayan Gökhan Gönül 4 yıllık ayrılığın ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. 35 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atacağı öğrenildi. Gökhan Gönül'e 1 milyon Euro garanti ücret verilecek.