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    • Spor
    • 25.07.2020 Gazete
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    'ten maç sonu açıklaması! "Yeniden başlayacağız"

    deplasmanında son dakika golüyle sahada 2 puan bırakan ’da , sezonu kötü bir şekilde noktaladıklarını söyledi. Bu sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Terim, “Artık yeniden üretmeye hazırlanacağız ve için çalışacağız. Bize yakışmayan bir sezon oldu. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz” dedi.

    Yeniden başlayacağız

    deplasmanında son dakika golüyle sahada 2 puan bırakan 'da , sezonu kötü bir şekilde noktaladıklarını söyledi. Bu sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Terim, "Artık yeniden üretmeye hazırlanacağız ve için çalışacağız. Bize yakışmayan bir sezon oldu. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.

    Ayrıca dün Galatasaray ile 900. maçına çıkan deneyimli teknik adam konuyla ilgili olarak, "Bu 900. maçın her biri hafızamda hala taze. Hepsini tek tek hatırlıyorum ve hepsi çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

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