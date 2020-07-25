Antalyaspor deplasmanında son dakika golüyle sahada 2 puan bırakan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sezonu kötü bir şekilde noktaladıklarını söyledi. Bu sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Terim, "Artık yeniden üretmeye hazırlanacağız ve yeni sezon için çalışacağız. Bize yakışmayan bir sezon oldu. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.

Ayrıca dün Galatasaray ile 900. maçına çıkan deneyimli teknik adam konuyla ilgili olarak, "Bu 900. maçın her biri hafızamda hala taze. Hepsini tek tek hatırlıyorum ve hepsi çok kıymetli" ifadelerini kullandı.