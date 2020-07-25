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    • Spor
    • 25.07.2020 Gazete
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    Cezayir basını bomba etkisi yaratacak bir manşet attı: Fener’de hedef Feghouli!

    Alacakları için Sarı-Kırmızılı kulübe ihtar çeken Feghouli’nin 'den teklif aldığını yazan Cezayir basını, “Galatasaray’la sözleşmesini fesh etmeyi başarabilirse ezeli rakibe gidecek” dedi.

    Fener’de hedef Feghouli!

    Son yıllarda transferde sürekli Galatasaraylı futbolcuları hedefine alan Fenerbahçe'den gündemi sarsacak bir hamle daha geldi. Cezayir basınının iddiasına göre Sarı- Lacivertliler, Sofiane Feghouli'ye kanca attı. Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldıza teklif yaptığı öne sürülüyor.

    GALATASARAY'LA YOL AYRIMINDA
    Habere göre G.Saray'ı alacakları ödenmediği için FIFA'ya şikayet eden Feghouli yol ayrımına girdi. Yıldız futbolcu, Sarı-Kırmızılı yönetimin "Kulüp bul" çağrısı üzerine şok bir hamle yaptı.

    FENER HEMEN DÜĞMEYE BASTI
    Yönetimin tutumuna çok sinirlenen Feghouli alacaklarını gerekçe göstererek bonservisini almak için düğmeye bastı. Gelişmeleri izleyen Fenerbahçe de hemen harekete geçti.

    İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR!
    yönetimi, serbest kalması durumunda tecrübeli yıldıza imza attırmanın planlarını yapıyor. Feghouli'nin de 'da çok mutlu olduğu için Fener'e sıcak baktığı belirtiliyor.

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