Cezayir basını bomba etkisi yaratacak bir manşet attı: Fener’de hedef Feghouli!

Son yıllarda transferde sürekli Galatasaraylı futbolcuları hedefine alan Fenerbahçe'den gündemi sarsacak bir hamle daha geldi. Cezayir basınının iddiasına göre Sarı- Lacivertliler, Sofiane Feghouli'ye kanca attı. Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldıza teklif yaptığı öne sürülüyor.

GALATASARAY'LA YOL AYRIMINDA

Habere göre G.Saray'ı alacakları ödenmediği için FIFA'ya şikayet eden Feghouli yol ayrımına girdi. Yıldız futbolcu, Sarı-Kırmızılı yönetimin "Kulüp bul" çağrısı üzerine şok bir hamle yaptı.

FENER HEMEN DÜĞMEYE BASTI

Yönetimin tutumuna çok sinirlenen Feghouli alacaklarını gerekçe göstererek bonservisini almak için düğmeye bastı. Gelişmeleri izleyen Fenerbahçe de hemen harekete geçti.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR!

Fenerbahçe yönetimi, serbest kalması durumunda tecrübeli yıldıza imza attırmanın planlarını yapıyor. Feghouli'nin de İstanbul'da çok mutlu olduğu için Fener'e sıcak baktığı belirtiliyor.