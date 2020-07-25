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    • 25.07.2020 Gazete
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    'a oluyor!

    adım adım ’a. ile yeni sözleşme konusunda maddi şartlarda anlaşma sağlayamayan Caner ile masaya oturan Galatasaray yönetimi, deneyimli oyuncu ile büyük oranda anlaştı.

    Caner Erkin Galatasaray'a transfer oluyor!

    Caner Erkin adım adım 'a. ile yeni sözleşme konusunda maddi şartlarda anlaşmağ sağlayamayan Caner ile masaya oturan Galatasaray yönetimi, deneyimli oyuncu ile büyük oranda anlaştı.

    EN İYİ TEKLİF CİMBOM'DAN
    Önümüzdeki sezon uygulamaya girecek olan yabancı kısıtlaması sebebiyle takımdaki yerli kalitesini artırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın 'nin de istediği Caner'e şu an için en iyi teklifi yapan kulüp olduğu ve taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

    10 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR
    Galatasaray'ın kısa bir süre içinde 32 yaşındaki sol bekle tekrar bir araya gelmesi ve e noktayı koyması bekleniyor. daha önce 2009-2010 sezonunda Sarı- Kırmızılı formayı giymişti.

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