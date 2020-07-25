Bütünleşerek daha ileriye! | Bordo-mavi büyüteç

Trabzonspor'un Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu büyük bir mücadele örneği sergiledi. Batık hale gelen kulübü hem geçen sezon hem de bu sezon yarışın en zirve noktasında tuttu. Bir tarafta ekonomik sıkıntılarla boğuşurken diğer tarafta sportif başarı sağlamak kolay iş değildi. Bu yüzden "Trabzonspor başarısız" demek, akılla izah edilemez. Trabzonspor başarılıdır ve taviz vermeden bugüne kadar uyguladığı 'doğru' politikaları üzerine koyarak devam ettirmelidir. Neden mi? Çünkü daha 2,5 sene önce 270 bin Euro ödeyemediği için transfer cezası yiyen bir kulüpten bugün 23 milyon kar açıklayan bir Trabzonspor'a geliniyor ise o kulübün geleceği aydınlıktır!
Trabzonspor bu yıl şampiyonluğa çok yaklaştı. Ama yarışı son düzlükte kaybetti! Bu kaybediş, tek başına son haftalardaki kötü oyunla özdeşleştirilemez! Bu kaybediş, sezon başından bu yana gerek hakemler gerekse TFF içerisindeki 'paralel yapı'nın (Trabzon Barosu'nun savcılığa yaptığı suç duyurusundaki ifadeye göre) operasyonlarıyla finalize edilmiştir!
Camianın içerisinde birilerinin "İyi oynamıyorduk" eleştirileri, yönetimi yıpratmaya yöneliktir. Aynı camianın içinde ve çoğunlukta olanların yaklaşımı ise en doğrusudur. "Evet son haftalarda iyi değildik ama bu durum bize yapılan operasyonların gerçekliğini değiştirmez." Mesela son düzlükte Denizli ile oynanan maçta verilmeyen iki penaltı! Mesela yine son düzlükte Konya ile oynanan maçta verilmeyen bariz gol! Sona doğru giderken bile durmadılar ve operasyon çektiler!
Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin yapması gereken tek bir şey var! Yola aynı kararlıkla devam etmesi! Çoğunluğun ve pek tabi ki sağduyunun sesine kulak vererek, gelecek sezonu da iyi bir şekilde planlaması! Geçmişteki yönetimlerin hatalarını tekrarlayarak acemice işlerin altına imza atmaması! Taraftar yeniden ayağa kalkmış, camia yeniden eski günlerine dönmüş, her ne kadar "Onlar gitsin biz gelelim" düşüncesinde olup da arka taraftan iş çevirenlerin ve yemek masalarında plan yapanların varlığına rağmen bu başarılar yakalanmış ise buradan geri dönüş yok demektir! Dağılarak toparlanmaktansa bütünleşerek daha ileriye gidin... 96- 2005 ve 2011'i yeniden yaşamayın!
Trabzonspor bu yıl şampiyonluğa çok yaklaştı. Ama yarışı son düzlükte kaybetti! Bu kaybediş, tek başına son haftalardaki kötü oyunla özdeşleştirilemez! Bu kaybediş, sezon başından bu yana gerek hakemler gerekse TFF içerisindeki 'paralel yapı'nın (Trabzon Barosu'nun savcılığa yaptığı suç duyurusundaki ifadeye göre) operasyonlarıyla finalize edilmiştir!
Camianın içerisinde birilerinin "İyi oynamıyorduk" eleştirileri, yönetimi yıpratmaya yöneliktir. Aynı camianın içinde ve çoğunlukta olanların yaklaşımı ise en doğrusudur. "Evet son haftalarda iyi değildik ama bu durum bize yapılan operasyonların gerçekliğini değiştirmez." Mesela son düzlükte Denizli ile oynanan maçta verilmeyen iki penaltı! Mesela yine son düzlükte Konya ile oynanan maçta verilmeyen bariz gol! Sona doğru giderken bile durmadılar ve operasyon çektiler!
Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin yapması gereken tek bir şey var! Yola aynı kararlıkla devam etmesi! Çoğunluğun ve pek tabi ki sağduyunun sesine kulak vererek, gelecek sezonu da iyi bir şekilde planlaması! Geçmişteki yönetimlerin hatalarını tekrarlayarak acemice işlerin altına imza atmaması! Taraftar yeniden ayağa kalkmış, camia yeniden eski günlerine dönmüş, her ne kadar "Onlar gitsin biz gelelim" düşüncesinde olup da arka taraftan iş çevirenlerin ve yemek masalarında plan yapanların varlığına rağmen bu başarılar yakalanmış ise buradan geri dönüş yok demektir! Dağılarak toparlanmaktansa bütünleşerek daha ileriye gidin... 96- 2005 ve 2011'i yeniden yaşamayın!