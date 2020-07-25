Bütünleşerek daha ileriye! | Bordo-mavi büyüteç

başkanlığındaki yönetimkurulu büyük bir mücadele örneğisergiledi. Batık hale gelen kulübü hemgeçen sezon hem de bu sezon yarışınen zirve noktasında tuttu. Bir taraftaekonomik sıkıntılarla boğuşurkendiğer tarafta sportif başarı sağlamakkolay iş değildi. Bu yüzdendemek, akıllaizah edilemez. Trabzonspor başarılıdırve taviz vermeden bugüne kadaruyguladığı 'doğru' politikaları üzerinekoyarak devam ettirmelidir. Nedenmi? Çünkü daha 2,5 sene önce 270bin Euro ödeyemediği için transfercezası yiyen bir kulüpten bugün'ageliniyor ise o kulübüngeleceği aydınlıktır!Trabzonspor bu yıl şampiyonluğaçok yaklaştı. Ama yarışı son düzlüktekaybetti! Bu kaybediş, tek başına sonhaftalardaki kötü oyunla özdeşleştirilemez!Bu kaybediş, sezon başındanbu yana gerek hakemler gerekseiçerisindekinın (operasyonlarıyla finalize edilmiştir!Camianın içerisinde birilerinin "İyioynamıyorduk" eleştirileri, yönetimiyıpratmaya yöneliktir. Aynı camianıniçinde ve çoğunlukta olanlarınyaklaşımı ise en doğrusudur. "Evetson haftalarda iyi değildik ama budurum bize yapılan operasyonlarıngerçekliğini değiştirmez." Mesela sondüzlükteile oynanan maçtaverilmeyen iki penaltı! Mesela yineson düzlükteile oynanan maçtaverilmeyen bariz gol! Sona doğrugiderken bile durmadılar ve operasyonçektiler!ve yönetimininyapması gereken tek bir şey var! Yolaaynı kararlıkla devam etmesi! Çoğunluğunve pek tabi ki sağduyunun sesinekulak vererek, gelecek sezonu daiyi bir şekilde planlaması! Geçmiştekiyönetimlerin hatalarını tekrarlayarakacemice işlerin altına imza atmaması!Taraftar yeniden ayağa kalkmış,camia yeniden eski günlerinedönmüş, her ne kadardüşüncesinde olup daarka taraftan iş çevirenlerin ve yemekmasalarında plan yapanların varlığınarağmen bu başarılar yakalanmış iseburadan geri dönüş yok demektir!Dağılarak toparlanmaktansabütünleşerek daha ileriye gidin... 96-2005 ve 2011'i yeniden yaşamayın!