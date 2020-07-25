Burak Yılmaz'ın yerine 2 aday! Ya Cisse ya Jahovic

Peş peşe ayrılıklarla şok yaşayan Beşiktaş'ta yönetim, gidenlerin yerini doldurmak için jet hızıyla düğmeye bastı. Beşiktaş transfer komitesi Fransız ekibi Lille ile anlaşmak üzere takımdan ayrılan Burak Yılmaz'ın yerini doldurmak için Süper Lig'i iyi bilen 2 isim üzerinde duruyor.

BEŞİKTAŞ ELİNİ ÇABUK TUTACAK

Beşiktaş Alanyasporlu Papiss Cisse ile Antalyasporlu Adis Jahovic arasında mümkün olan en kısa sürede bir seçim yapacak. Sergen Yalçın'ın bu iki isme de onay verdiği öğrenildi.

KRALLIKTA 2. VE 3. SIRADALAR

Cisse bu sezon ligde 22 gole imza atarken, Adis Jahovic 17 gol attı. Her iki santrfor da gol krallığında Sörloth'un ardından 2. ve 3. sırada yer alıyor. Cisse'nin gol kralı olma ihtimali de var.