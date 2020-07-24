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    • 24.07.2020 20:10
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    - maçında ilk 11'ler belli oldu

    'in son haftasında , bugün saat 21.00'de deplasmanda ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 55 puanla 5. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyetle aldığı 44 puanla 8. sırada bulunuyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Antalyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

    'de Cemil Usta Sezonu'nun son haftası - maçıyla açılıyor. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Cimbom, Akdeniz ekibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak, ligi 1 puan gerisindeki Aytemiz Alanyaspor'un önünde tamamlamayı amaçlıyor. Antalyaspor ise zorlu rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak sezonu 3 puanla noktalamak istiyor. Mücadele öncesi Galatasaray 55 puanla 5. sırada, Antalyaspor ise 44 puanla 8. sırada yer alıyor.

    ANTALYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER
    Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Adem Büyük

    Antalyaspor: Ferhat, Eren, Doğukan, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Nazım, Jahovic, Veysel, Bünyamin.

    ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Süper Lig'in 34. haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçı 24 Temmuz Cuma (bugün) saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

    SAKAT VE CEZALILAR
    Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen ile Mario Lemina, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak. Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Mariano Filho da müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

    Antalyaspor'da ise sakatlıkları bulunan ve Bahadır Öztürk'le kart cezalısı Yekta Kurtuluş görev yapamayacak.

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