CANLI | Ankara Demirspor - Tuzlaspor

TFF 2. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. Kırmızı Grup yarı final karşılaşmasında Ankara Demirspor ile Tuzlaspor, Calista Sports Center Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçta Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalıyor. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbeyve İsmail Şencan yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İLK 11'LER
Ankara Demirspor: Emre Selen, Kamil İçer, Ahmet Devret, Taner Koç, Burak Öksüz, Çağrı Bülbül, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Tahir Babaoğlu.
Tuzlaspor: Bayram Olgun ,Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Kemal Tokak, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Samet Asatekin, Burak Asan, Göksu Türkdoğan, Batuhan Karadeniz.
ANKARA DEMİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankara Demirspor ile Tuzlaspor arasında oynanan TFF 2. Lig Kırmızı grup yarı final karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.