Mesut Özil 2021’de Fenerbahçe'de

Ünlü Alman gazetesi Bild'den Fenerbahçeliler'i heyecanlandıracak bir haber geldi... Gazeteye göre Sarı-Lacivertliler, Arsenal formasını giyen Mesut Özil'le resmen masaya oturdu. Yıldız futbolcu 1 sezon daha İngiltere'de kalacağını Fenerbahçe'ye iletti.





FENER'E AÇIK KAPI BIRAKTI

Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Mesut'un yüksek maaşını bırakmamak için böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Ancak Bild'e göre tecrübeli yıldız Fener'e açık kapı bıraktı.

2021'DE SERBEST KALACAK

Mesut Özil'in 2021 yılında serbest kalacağını ve çok büyük bir olasılıkla Türkiye'nin yolunu tutacağı belirtiliyor. Bild, "Fenerbahçe 2021'de transferi bitirebilir" ifadesini kullandı.

ZATEN FENERBAHÇE TARAFTARI

Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve bir gün Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini açık şekilde belirten tecrübeli futbolcunun kadiyerini Türkiye'de noktalayacağı da belirtildi.