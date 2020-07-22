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    • Spor
    • 22.07.2020 Gazete
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    'da krizi! "Getirdiğin gibi al götür"

    Sezon başında ’nun inde çok büyük bir rol oynayan Bulut, tecrübeli forvete yeni kulüp aramaya başladı. 'da ailesiyle çok mutlu olan ve takımdan ayrılmayı düşünmeyen Falcao'nun bu gelişmeye nasıl bir tepki göstereceği merakla bekleniyor.

    Galatasaray'da Falcao krizi!

    Hayal kırıklıkları ile dolu bir sezon geçiren Galatasaray'da listenin ilk sırasında Falcao yer alıyor!.. Gollerinden çok sakatlıkları ile gündeme gelen Kolombiyalı yıldız konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Fatih Terim ve yönetim 7 milyon Euro maaşı olan 'yu gözden çıkardı.

    BULUT'LA GÖRÜŞME YAPILDI
    Yönetimin sezon başında Falcao'nun inde çok büyük bir rol oynayan menajer Ahmet Bulut'la görüştüğü ve Kolombiyalı forvete kulüp bulmasını istediği öne sürülüyor.

    İSMİ INTER MİAMİ İLE ANILIYOR
    Ahmet Bulut'un ilk olarak ABD kulüpleri ile temasa geçeceği belirtiliyor. Bir süredir, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Falcao'yla ilgilendiği öne sürülüyor.

    PLANLARINDA YENİ TRANSFER YOK
    Ancak tecrübeli yıldızın Galatasaray'dan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği biliniyor... Ailesiyle birlikte İstanbul'da çok mutlu olan Falcao'nun göstereceği tavır merakla bekleniyor.

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