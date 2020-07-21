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    • Spor
    • 21.07.2020 Gazete
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    FK’dan kolay galibiyet (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    2.Lig Play-Off maçları dün ’da oynandı ve 4 takım adını yarı finale yazdırmayı başardı. 4’e kalmayı başardı.

    Manisa FK’dan kolay galibiyet

    2.Lig Play-Off maçları dün 'da oynandı ve 4 takım adını yarı finale yazdırmayı başardı. 4'e kalmayı başardı.

    İŞİ ERKEN BİTİRDİLER
    Manisa     FK rakibi karşısında baştan sona üstün bir futbol sergiledi. 6'da Umut Kaya, 10'da Erhan ve 72'de Sertaç ile 3-0'lık bir galibiyet alan Manisa FK turu geçti. Diğer Play-Off maçlarında şu sonuçlar alındı: H.Trabzon-Sancaktepe: 1-3, Ankara Demir-Sakarya: 2-1, Kastamonu-Tuzla: 0-1.

    , KİLPATRİCK'A RESMİ İMZA ATTIRDI
    ING Basketbol Süper Ligi ekibi TOFAŞ, ABD'li şutör oyun kurucu 'i kadrosuna kattı. Geçen sezon Buducnost VOLI'de forma giyen NBA patentli Sean Kilpatrick'le anlaşma sağlandı.1,93 metre boyundaki Kilpatrick, Adriyatik Ligi'nde 13 maçta 9,1 sayı, 2,9 ribaunt ve 1,8 asistle oynadı.

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