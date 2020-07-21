Türkiye 2.Lig Play-Off çeyrek final maçları dün Antalya'da oynandı ve 4 takım adını yarı finale yazdırmayı başardı. Manisa FK İnegölspor engelini 3-0 geçerek ilk 4'e kalmayı başardı.

İŞİ ERKEN BİTİRDİLER

Manisa FK rakibi karşısında baştan sona üstün bir futbol sergiledi. 6'da Umut Kaya, 10'da Erhan ve 72'de Sertaç ile 3-0'lık bir galibiyet alan Manisa FK turu geçti. Diğer Play-Off maçlarında şu sonuçlar alındı: H.Trabzon-Sancaktepe: 1-3, Ankara Demir-Sakarya: 2-1, Kastamonu-Tuzla: 0-1.

TOFAŞ, KİLPATRİCK'A RESMİ İMZA ATTIRDI

ING Basketbol Süper Ligi ekibi TOFAŞ, ABD'li şutör oyun kurucu Sean Kilpatrick'i kadrosuna kattı. Geçen sezon Buducnost VOLI'de forma giyen NBA patentli Sean Kilpatrick'le anlaşma sağlandı.1,93 metre boyundaki Kilpatrick, Adriyatik Ligi'nde 13 maçta 9,1 sayı, 2,9 ribaunt ve 1,8 asistle oynadı.