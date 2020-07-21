Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.07.2020 22:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2020 22:55
    ABONE OL

    68 Belediyespor- | A Spor canlı izle

    3. Lig Play-Off Yarı Final maçında 68 Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor | CANLI

    ASpor CANLI YAYIN

    3. Lig Play-Off Yarı Final maçında 68 Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final müsabakaları 'da oynanıyor. Günün ilk maçında , Hopaspor'u 4-2 yenerek adını finalde yazdırdı.

    Saat 22.00'de başlayan yarı finalin diğer ayağında ise ile 1928 Bucaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleden galip çıkan ekip, finalde Anagold ile 24 Erzincanspor TFF 2. Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

    A Spor'dan naklen yayınlanan 68 Aksaray Belediyespor - 1928 Bucaspor maçında hakem Ramazan Keleş düdük çalıyor.

    Haberler Spor 68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor | A Spor canlı izle
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri