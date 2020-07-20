GALATASARAY DA İZLİYOR

Bu sezon oynadığı maçlarda bireysel olarak etkili bir performans ortaya koysa da takımının küme düşmesine engel olamayan Michalak, buna karşın Ankaragücü'nün sahasında Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı kazandığı maçlarda parlayan isim olmuştu. Galatasaray, Onyekuru'nun takımdan ayrılmasının ardından aynı tip bir oyuncu için arayışlara başlarken, sarı-kırmızılıların da hedefine Michalak girdi. Daha önce Bruma, Rodrigues ve Onyekuru gibi benzer özellikte oyuncuları kadrosunda barındıran sarı-kırmızılılar, Onyekuru'nun ardından Michalak'ı takibe aldı. Ankaragücü'nün küme düşmesiyle birlikte sezon sonunda Grozny'ye geri dönecek olan Konrad Michalak'ın önümüzdeki sezon da adresinin Türkiye olması bekleniyor. Genç futbolcuya Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Süper Lig'den de birçok talip var. Süper Lig'in 2 devinin radarında olduğu Konrad Michalak için Gaziantep FK, Göztepe, Gençlerbirliği ve Alanyaspor'un da devrede olduğu iddia edildi.