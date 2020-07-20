2020 için son karar verildi | Ballon d’Or iptal edildi

Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, bugün resmi internet sitesinden yayımladığı bir bildiriyle tarihi bir karar aldığını duyurdu. Dergi, 1956'dan bu yana dağıttığı Ballon d'Or ödüllerinin bu yıl tarihinde ilk kez hiçbir futbolcuya verilmeyeceğini açıkladı.
Duyuruda karara pek çok gerekçe gösterirken dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle adil rekabet için gerekli şartların oluşmadığına vurgu yapıldı. Ödülü geçtiğimiz yıl erkeklerde Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, kadınlarda ise Megan Rapinoe kazanmıştı.
21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Kopa Ödülü Matthijs de Ligt'in, en iyi kaleciyi belirleyen Yashin Ödülü de Liverpool'un Brezilyalı eldiveni Alisson Becker'in müzesine gitmişti.
France Football, bireysel ödüller yerine bu yıl 'Rüya Takım' adı altında yılın en iyi 11'inin belirleneceğini açıkladı.
Ballon d'Or'U EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR
Lionel Messi: 6
Johan Cruyff: 3
SON 10 YILDA Ballon d'Or'U KAZANANLAR
2019 Messi
2018 Modric
2017 Ronaldo
2016 Ronaldo
2015 Messi
2014 Ronaldo
2013 Ronaldo
2012 Messi
2011 Messi
2010 Messi