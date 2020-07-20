2020 için son karar verildi | Ballon d’Or iptal edildi

Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, bugün resmi internet sitesinden yayımladığı bir bildiriyle tarihi bir karar aldığını duyurdu. Dergi, 1956'dan bu yana dağıttığı Ballon d'Or ödüllerinin bu yıl tarihinde ilk kez hiçbir futbolcuya verilmeyeceğini açıkladı.

Duyuruda karara pek çok gerekçe gösterirken dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle adil rekabet için gerekli şartların oluşmadığına vurgu yapıldı. Ödülü geçtiğimiz yıl erkeklerde Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, kadınlarda ise Megan Rapinoe kazanmıştı.

21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Kopa Ödülü Matthijs de Ligt﻿﻿﻿'in, en iyi kaleciyi belirleyen Yashin Ödülü de Liverpool'un Brezilyalı eldiveni Alisson Becker'in müzesine gitmişti.

France Football, bireysel ödüller yerine bu yıl 'Rüya Takım' adı altında yılın en iyi 11'inin belirleneceğini açıkladı.

Ballon d'Or'U EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR

Lionel Messi: 6

Cristiano Ronaldo: 5

Michel Platini: 3

Johan Cruyff: 3

Marco Van Basten: 3

SON 10 YILDA Ballon d'Or'U KAZANANLAR

2019 Messi

2018 Modric

2017 Ronaldo

2016 Ronaldo

2015 Messi

2014 Ronaldo

2013 Ronaldo

2012 Messi

2011 Messi

2010 Messi