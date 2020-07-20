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    • 20.07.2020 16:55
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    2020 için son karar verildi | Ballon d’Or iptal edildi

    Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi  dergisinin, 1956'dan bu yana aralıksız olarak her yıl dünyanın en iyi futbolcusuna verdiği Ballon d'Or ödülü bu yıl koronavirüs nedeniyle sahipsiz kalacak. Konuyla ilgili resmi açıklamayı ödülü veren France Football, adil rekabet için gerekli şartların oluşmadığına vurgu yaptı.

    Son karar verildi! Bu yıl iptal...

    Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi , bugün resmi internet sitesinden yayımladığı bir bildiriyle tarihi bir karar aldığını duyurdu. Dergi, 1956'dan bu yana dağıttığı Ballon d'Or ödüllerinin bu yıl tarihinde ilk kez hiçbir futbolcuya verilmeyeceğini açıkladı.

    Duyuruda karara pek çok gerekçe gösterirken dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle adil rekabet için gerekli şartların oluşmadığına vurgu yapıldı. Ödülü geçtiğimiz yıl erkeklerde Barcelona'nın Arjantinli süperstarı , kadınlarda ise Megan Rapinoe kazanmıştı.

    21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Kopa Ödülü Matthijs de Ligt﻿﻿﻿'in, en iyi kaleciyi belirleyen Yashin Ödülü de Liverpool'un Brezilyalı eldiveni Alisson Becker'in müzesine gitmişti.

    France Football, bireysel ödüller yerine bu yıl 'Rüya Takım' adı altında yılın en iyi 11'inin belirleneceğini açıkladı.

    Ballon d'Or'U EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR

    Lionel Messi: 6

    : 5

    : 3

    : 3

    : 3

    SON 10 YILDA Ballon d'Or'U KAZANANLAR

    2019 Messi

    2018 Modric

    2017 Ronaldo

    2016 Ronaldo

    2015 Messi

    2014 Ronaldo

    2013 Ronaldo

    2012 Messi

    2011 Messi

    2010 Messi

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