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    • 19.07.2020 22:27
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    • 19.07.2020 22:27
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    Sağlık Bakanı 'dan taraftarlara koronavirüs uyarısı

    Sağlık Bakanı , Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmalarının oynandığı sırada sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara koronavirüs uyarısında bulundu.

    Bakan Koca'dan taraftarlara koronavirüs uyarısı

    Sağlık Bakanı , taraftarları maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet etti.

    Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir-Kayseri müsabakasının İstanbul'da, Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasının Trabzon'da oynandığını anımsatarak şu uyarılarda bulundu:

    "Taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. Kovid-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler."

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