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    • 19.07.2020 23:34
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    Başkan Erdoğan'dan şampiyonu 'e tebrik mesajı

    Başkan , 2019-20 Cemil Usta sezonunu şampiyon olarak tamamlayan 'i tebrik etti. Erdoğan tebrik mesajında, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik

    Başkan , 2019-20 Cemil Usta sezonunu şampiyon olarak tamamlayan 'i tebrik etti.

    Başkan Erdoğan Twitter üzerinden yayımladığı tebrik mesajında, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Erdoğan, "Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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