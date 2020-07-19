Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'i tebrik etti.

Başkan Erdoğan Twitter üzerinden yayımladığı tebrik mesajında, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, "Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum." dedi.