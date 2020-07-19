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    • 19.07.2020 23:31
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    şampiyon oldu! İşte kasaya girecek para

    Medipol , 'de 'un 'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Başakşehir, tüm gelirler hesaplandığında 295 milyon TL'yi kasasına koymuş oldu.

    Başakşehir şampiyon oldu! İşte kasaya girecek para

    Medipol , 'de 'un 'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala şampiyon oldu.
    Başakşehir, tüm gelirler hesaplandığında 295 milyon TL'yi kasasına koymuş oldu.

    KULÜP KASASI PARA DOLACAK
    Başakşehir'in şampiyonluğunun ardından Lige katılım payı, şampiyonluk ücreti, galibiyet primleri ve Şampiyonlar Ligi'nden alacağı ayak bastı parası hesaplandığında, şampiyon takım Başakşehir'in 295 milyon TL civarında bir gelir elde edeceği ortaya çıktı.

    ekibi, bu parayı Devler Ligi'nde yakalayacağı başarılarla daha da artırabilir.

    Lige katılım payı: 37 milyon 800 bin TL
    Şampiyonluk primi: 35 milyon 600 bin TL
    Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası ve yayın gelirleri: 20 milyon euro (156 milyon TL)
    Galibiyet primi: 66 milyon TL (Galibiyete 2 milyon 700 bin TL, beraberliğe 1 milyon 400 bin TL veriliyor)
    Toplam: 295 milyon TL

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