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    • Spor
    • 16.07.2020 Gazete
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    ’a tangocu maestro! Fırtına, 'nin peşinde

    yeni sezon çalışmalarına hız verdi. Orta sahaya yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Bordo- Mavililer’in hedefinde ise Arjantin temsilsilcisi Velez’de forma giyen var. Portekiz’in yüksek tirajlı gazetelerinden ’ne göre Trabzonspor, Velez forması giyen merkez orta saha oyuncusu Lucas Robertone’yi uzun bir süredir takip ediyor.

    Trabzon’a tangocu maestro

    yeni sezon çalışmalarına hız verdi. Orta sahaya yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Bordo- Mavililer'in hedefinde ise Arjantin temsilsilcisi Velez'de forma giyen var.

    Portekiz'in yüksek tirajlı gazetelerinden 'ne göre Trabzonspor, Velez forması giyen merkez orta saha oyuncusu Lucas Robertone'yi uzun bir süredir takip ediyor.

    Oyuncu ile Portekiz'in köklü kulübü Sporting Lizbon'un da ilgilendiğinin vurgulandığı haberde futbolcu için belirlenen bonservis bedelinin 7 Milyon Euro civarı olduğu iddia edildi.

    Bu sezon 22 maçta forma giyen ve 2 gol atıp 3 asistlik performans sergileyen Robertone için Trabzonspor'un büyük bir çaba sarfettiği öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun orta sahanın yanı sıra kanatta görev yapabiliyor olması alternatif olması açısından önemli.

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