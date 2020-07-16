Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Orta sahaya yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Bordo- Mavililer'in hedefinde ise Arjantin temsilsilcisi Velez'de forma giyen Lucas Robertone var.

Portekiz'in yüksek tirajlı gazetelerinden Record Gazetesi'ne göre Trabzonspor, Velez forması giyen merkez orta saha oyuncusu Lucas Robertone'yi uzun bir süredir takip ediyor.

Oyuncu ile Portekiz'in köklü kulübü Sporting Lizbon'un da ilgilendiğinin vurgulandığı haberde futbolcu için belirlenen bonservis bedelinin 7 Milyon Euro civarı olduğu iddia edildi.

Bu sezon 22 maçta forma giyen ve 2 gol atıp 3 asistlik performans sergileyen Robertone için Trabzonspor'un büyük bir çaba sarfettiği öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun orta sahanın yanı sıra kanatta görev yapabiliyor olması alternatif olması açısından önemli.