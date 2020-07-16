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    • Spor
    • 16.07.2020 Gazete
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    Spor dünyası için tek yürek

    Spor dünyası 'da tek yürek oldu. Mesajlarda şehitler rahmetle anılırken darbecilere lanet yağdı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla li futbolcular dünkü idman öncesi bayrak açtılar.

    Spor dünyası 15 Temmuz için tek yürek

    Spor dünyası 'da tek yürek oldu. Mesajlarda şehitler rahmetle anılırken darbecilere lanet yağdı.

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla li futbolcular dünkü idman öncesi bayrak açtılar.

    İşte o mesajlar:

    Fenerbahçe: Aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz.

    Galatasaray: Vatanımızın birlik ve beraberliği için yaşamlarını feda eden şehitlerimizi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyoruz.

    Beşiktaş: Hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

    Trabzonspor: Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü miras bırakan kahramanlarımıza selam olsun. Minnettarız.

    Başakşehir: 15 Temmuz bir Milletin varoluş ateşini körükleyen destanıdır. Kahraman Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.

    ALLAH BÖYLE BİR İHANET GÖSTERMESİN
    Çaykur Rizespor'un "Allah ülkemize ve milletimize bir daha bu şekilde bir ihanet göstermesin" mesajı da dikkat çekti. Tüm kulüpleri darbecileri lanetlerken ligin yeni takımı Hatayspor da "Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" paylaşımını yaptı.

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