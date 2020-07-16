Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’den 'ye yeşil ışık

    Sevilla sağ açık Suso için opsiyonunu kullanınca aynı mevkide forma giyen başka takıma transfer olmak istedi. devreye girdi ve Lopes'in menajeri ile temasa geçti Sırada Sevilla ile yapılacak görüşme var.

    Rony Lopes’den yeşil ışık

    Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba içerisinde olan Fenerbahçe'de önemli bir isim gündeme geldi. Sarı-Lacivertli kurmaylar bonservisi Sevilla'da olan Portekizli sağ kanat oyuncusu Rony Lopes'i kiralamak için devreye girdi.

    LOPES DE AYRILMAK İSTİYOR
    Sevilla, Lopes ile aynı mevkide forma giyen Suso'nun opsiyonunu kullanınca zaten Sevilla'da az süre alan Lopes de takımdan ayrılmaya sıcak baktı. Menajeri ile de görüştü

    SEVILLA İLE DE GÖRÜŞÜLECEK
    Fenerbahçe'nin Lopes'in menajeri ile yapılan görüşmede önemli mesafe kaydedildiği ancak Sarı-Lacivertli kurmayların Sevilla'lı yöneticiler de bir araya geleceği ifade edildi.

    BONSERVİSİNE 25 MİLYON ÖDENDİ
    Fenerbahçe'nin Lopes'in ücretinin tamanını ödemeyi kabul ettiği gelen haberler arasında. Fakat Sevilla bonservisine 25 milyon Euro ödediği Lopez için bir miktar ücret talep edebilir.

    Haberler Spor Rony Lopes’den Fenerbahçe'ye yeşil ışık
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri