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    • Spor
    • 16.07.2020 Gazete
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    için düğmeye basıldı

    ekiplerinden ’in B takımında forma giyen 20 yaşındaki ’ın peşine düştü. Sezon sonunda Şener’i gönderecek olan Sarı-Kırmızılar genç oyuncu için Alman kulübü ile görüşme yapacak.

    Mert Yılmaz için düğmeye basıldı

    ekiplerinden 'in B takımında forma giyen 20 yaşındaki 'ın peşine düştü. Sezon sonunda Şener'i gönderecek olan Sarı-Kırmızılar genç oyuncu için Alman kulübü ile görüşme yapacak.

    Teknik Direktör Fatih Terim'in genç oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimden istediği ortaya çıktı.

    Bu hafta içersinde Galatasaray Yönetimi'nin Bayern Münih ile görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.

    İSTİKBALİ ÇOK PARLAK
    Bayern Münih'in B takımında forma giyen Mert Yılmaz istikbali çok parlak bir oyuncu olarak gösteriliyor. Genç yıldız için görüşmeler sürüyor.

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