Galatasaray yeni sezon öncesi dış transferde önemli bir adım attı. Yerli isimler Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlayarak iç transfer hamleleri yapan Sarı- Kırmızılılar, yabancı transferinde sağ bek mevkisine Omar Elabdellaoui'yi renklerine bağladı.

MARIANO İLE YOLLAR AYRILACAK

Sezon sonunda Mariano ile yolları ayırmayı planlayan Cimbom, Yunan ekibi Olympiakos'ta 3 yıldır oynayan ve sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui'ye 3 yıllık imza attırmayı başardı.

BU SEZON 46 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Galatasaray 28 yaşındaki futbolcuya yıllık 1milyon Euro ödeyecek. Olympiakos'ta bu sezon 46 resmi karşılaşmaya çıkan Elabdellaoui 1 kez de fileleri sarsarken istikrarlı bir görüntü verdi.

TERİM OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu oyuncu için olumlu görüş bildirmesinden sonra harekete geçen Sarı-Kırmızılılar böylece savunma hattına önemli bir takviye yapmış oldu.