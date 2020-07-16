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    • Spor
    • 16.07.2020 Gazete
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    ’yi renklerine bağladı

    Aslan, ile sözleşmesi sona eren ’yi 3 yıllığına renklerine bağladı. ’dan senede 1 milyon Euro alacak olan 28 yaşındaki oyuncu 3 senedir Yunan ekibinde oynuyor.

    Elabdellaoui Cimbom’da

    Galatasaray yeni sezon öncesi dış de önemli bir adım attı. Yerli isimler Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlayarak iç transfer hamleleri yapan Sarı- Kırmızılılar, yabancı transferinde sağ bek mevkisine Omar Elabdellaoui'yi renklerine bağladı.

    MARIANO İLE YOLLAR AYRILACAK
    Sezon sonunda Mariano ile yolları ayırmayı planlayan Cimbom, Yunan ekibi 'ta 3 yıldır oynayan ve sözleşmesi sona eren 'ye 3 yıllık imza attırmayı başardı.

    BU SEZON 46 RESMİ MAÇA ÇIKTI
    Galatasaray 28 yaşındaki futbolcuya yıllık 1milyon Euro ödeyecek. Olympiakos'ta bu sezon 46 resmi karşılaşmaya çıkan Elabdellaoui 1 kez de fileleri sarsarken istikrarlı bir görüntü verdi.

    TERİM OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRDİ
    Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu oyuncu için olumlu görüş bildirmesinden sonra harekete geçen Sarı-Kırmızılılar böylece savunma hattına önemli bir takviye yapmış oldu.

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