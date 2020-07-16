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    • Spor
    • 16.07.2020 Gazete
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    kapışması! Genç yıldız için 'den sonra Cimbom da devrede

    ’tan 350 bin Euro’luk maaşının 1 milyon Euro’ya çıkmasını isteyen 650 bin Euro’luk teklif gelince ayrılık kararı aldı. 1.2 milyon Euro’yu gözden çıkarırken, da atağa kalktı.

    Dorukhan kapışması

    Geçen sezon başında Beşiktaş'a olan Dorukahan 350 bin Euro maaş karşılığında 3 yıllık imza atmıştı. Kısa sürede Milli Takım'a yükselen genç yıldız, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala zam talep etti. Dorukhan 1 milyon Euro garanti ücret isterken, Beşiktaş'tan şok bir yanıt geldi.

    SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYACAK
    Yaşanan ekonomik krizi gerekçe gösteren Siyah-Beyazlılar 650 bin Euro teklif edince ipler koptu. Dorukhan sözleşmesini uzatmayacağını söyleyince transferin gözdesi haline geldi.

    MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
    Fenerbahçe genç yıldızla menajeri aracılığıyla temasa geçerken, 1.2 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Galatasaray'ın da devreye girdiği ve kısa süre içinde görüşme yapacağı belirlendi.

    BEŞİKTAŞ KÖŞEYE SIKIŞTI
    1 yıl daha sözleşmesi olan Dorukhan'ı ezeli rakiplerine kesinlikle vermek istemiyor. Ancak genç yıldızın 2021'de serbest kalacak olması Siyah-Beyazlıları köşeye sıkıştırıyor.

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