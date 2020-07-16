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    • Spor
    • 16.07.2020 Gazete
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    Başakşehir’in yıldızı Elia çizme’yi istiyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    lideri , ekibine veda etmeye hazırlanıyor. Turuncu-Lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı oyuncu, kariyerini Serie A’da sürdürmeyi planlıyor. Elia, menajerinin bazı İtalyan kulüpleriyle görüştüğünü de sözlerine ekledi.

    Başakşehir’in yıldızı Elia çizme’yi istiyor

    lideri , ekibine veda etmeye hazırlanıyor.

    Turuncu-Lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı oyuncu, kariyerini Serie A'da sürdürmeyi planlıyor. Elia, menajerinin bazı İtalyan kulüpleriyle görüştüğünü de sözlerine ekledi.

    TAKIMLAR 2021'E KADAR 5 OYUNCU DEĞİŞTİRECEK
    FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkının 2021'in Ağustos ayına yani gelecek sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Bilindiği gibi takımlar Covid-19 pandemisi sonrası oynadığı maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabiliyor.

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