Başakşehir’in yıldızı Elia çizme’yi istiyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig lideri Medipol Başakşehirli Eljero Elia, İstanbul ekibine veda etmeye hazırlanıyor.

Turuncu-Lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı oyuncu, kariyerini Serie A'da sürdürmeyi planlıyor. Elia, menajerinin bazı İtalyan kulüpleriyle görüştüğünü de sözlerine ekledi.

TAKIMLAR 2021'E KADAR 5 OYUNCU DEĞİŞTİRECEK

FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkının 2021'in Ağustos ayına yani gelecek sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Bilindiği gibi takımlar Covid-19 pandemisi sonrası oynadığı maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabiliyor.