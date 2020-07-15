Simon Kjaer 2022'ye kadar Milan'da!

İtalya Serie A takımlarından Milan, ocak ayında Sevilla'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Kjaer'in bonservisini aldığını duyurdu.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, oyuncula 2022 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Danimarkalı stoper, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.

Bu sezon Milan ile 19 maça çıkan Kjaer, sergilediği performansla dikkat çekmişti.