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    • 15.07.2020 17:37
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    Simon Kjaer 2022'ye kadar Milan'da!

    Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Danimarkalı stoper Simon Kjaer, Milan ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı.

    Kjaer transferi resmen açıklandı! İmzayı attı...

    İtalya Serie A takımlarından Milan, ocak ayında Sevilla'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Kjaer'in bonservisini aldığını duyurdu.

    İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, oyuncula 2022 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Danimarkalı stoper, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.

    Bu sezon Milan ile 19 maça çıkan Kjaer, sergilediği performansla dikkat çekmişti.

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