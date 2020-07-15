Yeni sezonda 40 milyon Euro'luk Şampiyonlar Ligi gelirini alamayacak olan Galatasaray'da operasyon başladı... Yüksek maaşlı isimlerle yollarını ayırmaya karar veren Sarı-Kırmızılılar, Radamel Falcao'ya kulüp arıyor. Ancak Kolombiyalı yıldızın tutumu sıkıntı yaratıyor.

AVRUPA'DA KİMSE O MAAŞI VERMEZ

Ailesiyle birlikte İstanbul'da çok mutlu olan Falcao kesinlikle Körfez ülkelerine veya Çin'e gitmek istemiyor. Avrupa'da da 7 milyon Euro'luk maaşı karşılayacak kulüp bulunmuyor

YÖNETİMİN TEK FORMÜLÜ ABD LİGİ

Bu durumda yönetimin elindeki tek formül olarak ABD kalıyor. Falcao'nun ailesiyle ABD'de yaşamaya sıcak bakması sonrası gözle MLS Ligi'nden gelecek tekliflere çevrilmiş durumda.

BONSERVİS BEDELİ İSTENMEYECEK

ABD basınına göre Inter Miami kulübü Falcao ile ciddi şekilde ilgileniyor. Yönetim resmi teklif gelmesi durumunda 33 yaşındaki Kolombiyalı yıldız için bonservis bedeli de talep etmeyecek.