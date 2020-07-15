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    • Spor
    • 15.07.2020 Gazete
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    Kurtuluş formülü Amerika! Falcao i ’ten gelecek bir teklifi dört gözle bekliyor

    ’ın 7 milyon Euro’luk maaşından kurtulmak istediği Kolombiyalı, forvet Körfez ve ’e gitmek istemiyor. Yönetim, ailesiyle birlikte ’de yaşamaya sıcak bakan Falcao için ’ten gelecek bir teklifi dört gözle bekliyor.

    Kurtuluş formülü Amerika

    Yeni sezonda 40 milyon Euro'luk Şampiyonlar Ligi gelirini alamayacak olan Galatasaray'da operasyon başladı... Yüksek maaşlı isimlerle yollarını ayırmaya karar veren Sarı-Kırmızılılar, Radamel Falcao'ya kulüp arıyor. Ancak Kolombiyalı yıldızın tutumu sıkıntı yaratıyor.

    AVRUPA'DA KİMSE O MAAŞI VERMEZ
    Ailesiyle birlikte İstanbul'da çok mutlu olan Falcao kesinlikle Körfez ülkelerine veya Çin'e gitmek istemiyor. Avrupa'da da 7 milyon Euro'luk maaşı karşılayacak kulüp bulunmuyor

    YÖNETİMİN TEK FORMÜLÜ ABD LİGİ
    Bu durumda yönetimin elindeki tek formül olarak ABD kalıyor. Falcao'nun ailesiyle ABD'de yaşamaya sıcak bakması sonrası gözle MLS Ligi'nden gelecek tekliflere çevrilmiş durumda.

    BONSERVİS BEDELİ İSTENMEYECEK
    ABD basınına göre Inter Miami kulübü Falcao ile ciddi şekilde ilgileniyor. Yönetim resmi teklif gelmesi durumunda 33 yaşındaki Kolombiyalı yıldız i bonservis bedeli de talep etmeyecek.

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