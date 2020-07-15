

"HALKIN DİRENİŞİ BİZE ÇOK MUTLULUK VERDİ"

"O akşamdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle bir talimat verdi. 'Bu iş bitmedi, sokaklarda olmaya devam' dedi. Biz de elimizden geldiği kadar her mitinge, her tarafa koşmaya çalıştık. Belediyelerin düzenlediği mitinglerin içinde olmaya çalıştık. Halkta hala o coşku, o arzu, o dik duruş vardı. Biz onu gördük insanlarda. O dönem çok üzüntülüydü ama sonrasında halkın direnişi bize çok mutluluk verdi. Biz de o direnişin içindeydik. Asıl durum, Türk insanı dünyaya şu mesajı verdi: "Bizim ülkemizde hiçbir oyun oynanamaz. Siz bunu yaparsanız, halk olarak biz karşınızda oluruz." Onun için bence 5 yıl öncesinden sonra bunu yapmaya çalışanlar şapkasını önüne koydu, Türk halkını geçemeyeceklerini de anladılar."



"LİDERİN NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA HALK DA ONUN ARKASINDA OLUYOR"

Havalimanına inişi hep beraber hatırlıyoruz. Açıkçası insanlar liderini arıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da o inişten sonra, dik duruşunu herkes gördükten sonra, isteği, arzusu daha da çok arttı. O konuşma olmasaydı, belki de halk sokaklara çıkamayacaktı. Ne yapacağını bilmiyordu. Demek ki şunu görebiliyoruz. Liderin ne kadar güçlü olursa halk da onun arkasında oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı da o kadar güçlü, karakterli, o kadar önemli bir lider ki, halk da onun arkasında duruyor. Belki de hiçbir lider bu gücü o akşam sağlayamazdı. Ama bir konuşmasının halkın üstündeki etkisini hep beraber gördük."