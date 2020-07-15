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    • 15.07.2020 10:56
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    ile yola devam edecek!

    'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncu ile ilgili karar verildi. Caner Erkin ile yola devam etmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, futbolcunun maaşında da iyileştirmeye gidecek.

    Caner için karar verildi! Beşiktaş...

    'la olan sözleşmesi iki hafta sonra bitecek olan 'in menajeri, kendilerine önerilen rakamı az bularak ayrılık açıklaması yapmış, Başkan de "Fuzuli konuşan bir arkadaş ama o da kendince futbolcusunu koruyor. Bu yüzden saygı duyuyorum" karşılığını vermişti.

    Sabah'ta yer alan habere göre 'nin yeni yabancı kuralını açıklamasının ardından, yerli oyuncu transferi daha fazla önem kazanınca Beşiktaş, Caner'le yeniden masaya oturma kararı aldı. Bu kararda teknik direktör 'ın talebi de etkili oldu.

    Hem Caner hem de 'ün kalmasını isteyen Yalçın, 31 yaşındaki tecrübeli sol beke, "Yeni sezonda kadro planlarım arasında varsın" dedi.

    750 BİN EURO'LUK TEKLİFTE İYİLEŞTİRME YAPILACAK
    Bir kez daha Caner'le görüşecek olan yönetim daha önce önerilen 750 bin Euro'luk sözleşme teklifinde iyileştirme yapacak. Sergen Yalçın, Yeni maçında kazanılan penaltıyı Caner Erkin'e attırıp jest yapmıştı.

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