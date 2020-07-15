Dorukhan iddiası

Geçen sezon başında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve kısa sürede Milli Takım'a kadar yükselen Dorukhan Toköz için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Yeni sözleşme konusunda Beşiktaş yönetimi ile uzun zamandır sıkıntı yaşayan genç futbolcunun Fenerbahçe ile anlaştığı öne sürülüyor. Dorukhan'ın Beşiktaş'la sözleşmesini fesh edeceği ve kısa sürede Sarı-Lacivertliler'e imza atacağı iddia ediliyor.

Şu anki sözleşmesine göre 350 bin Euro maaş alan milli futbolcunun Beşiktaş'tan 1 milyon Euro garanti ücret talep ettiği, bu nedenle taraflar arasında kriz çıktığı belirtiliyor. Dorukhan'ın 1 milyon Euro'luk maaş talebini karşılamaya hazır olan Fenerbahçe yönetiminin genç yıldızın Siyah- Beyazlılar ile sözleşmesini fesh edip serbest kalmasını beklediği iddialar arasında.

DORUKHAN'DAN İMALI MESAJ

İsmi Fenerbahçe ile anılan Dorukhan sosyal medyadan paylaşım yaptı. Genç yıldızın Kartal ve susma emojisi kullandığı gözlendi.