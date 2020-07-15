Yeni sezon öncesi teknik direktörlük için Erol Bulut'la anlaşan ancak resmi açıklamayı henüz yapmayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı- Lacivertliler, Yunan ekibi PAOK'ta forma giyen Chuba Akpom'u transfer listesine ekledi. İngiliz forvetin menajeriyle temasa geçildi.

ALANYA'DA YUNAN EKOLÜ YARATTI

Bu sürpriz hamle sonrası gözler Erol Bulut'a çevrildi. Çünkü başarılı teknik adam, Alanya'ya Yunan Ligi'nden Bakasetas ve Manolis Siopis'i getirerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

BU SEZON 41 MAÇTA 10 GOL ATTI

Akpom transferinin de Yunan futbolunu çok yakından takip eden Bulut tarafından bizzat istendiği belirtiliyor. 24 yaşındaki İngiliz forvet bu sezon 41 resmi maçta 10 gole imzasını attı.

MALİYETİ SON DERECE DÜŞÜK

Bulut'un 1.86 boyundaki Akpom için çok olumlu görüş bildirdiği, Fenerbahçe yönetiminin de maliyeti çok düşük olduğu için PAOK kulübüyle hemen masaya oturduğu belirlendi.

İNGİLTERE'DE TUTUNAMADI

Arsenal altyapısından yetişen Akpom, İngiltere'de Brendford, Coventry, N.Forest, Brighton ve Hull formaları ile mücadele etti. Ancak Ada'da tutunamadı.