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    • Spor
    • 15.07.2020 Gazete
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    ’un gözdesi

    Sarı-Lacivertli yönetim, formasını giyen ’u listesine ekledi. Genç forvet için Yunan kulübünün yetkilileri ile temasa geçti. Bu sürpriz in ise 'a 'nden ve Bakasetas'ı getiren tarafından bizzat istendiği belirtildi.

    Bulut’un gözdesi Akpom

    Yeni sezon öncesi teknik direktörlük için Erol Bulut'la anlaşan ancak resmi açıklamayı henüz yapmayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı- Lacivertliler, Yunan ekibi PAOK'ta forma giyen Chuba Akpom'u listesine ekledi. İngiliz forvetin menajeriyle temasa geçildi.

    ALANYA'DA YUNAN EKOLÜ YARATTI
    Bu sürpriz hamle sonrası gözler Erol Bulut'a çevrildi. Çünkü başarılı teknik adam, Alanya'ya Yunan Ligi'nden Bakasetas ve Manolis Siopis'i getirerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

    BU SEZON 41 MAÇTA 10 GOL ATTI
    Akpom transferinin de Yunan futbolunu çok yakından takip eden Bulut tarafından bizzat istendiği belirtiliyor. 24 yaşındaki İngiliz forvet bu sezon 41 resmi maçta 10 gole imzasını attı.

    MALİYETİ SON DERECE DÜŞÜK
    Bulut'un 1.86 boyundaki Akpom için çok olumlu görüş bildirdiği, Fenerbahçe yönetiminin de maliyeti çok düşük olduğu için PAOK kulübüyle hemen masaya oturduğu belirlendi.
    'DE TUTUNAMADI
    Arsenal altyapısından yetişen Akpom, İngiltere'de Brendford, Coventry, N.Forest, Brighton ve Hull formaları ile mücadele etti. Ancak Ada'da tutunamadı.

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